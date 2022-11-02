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Советник по национальной безопасности США и секретарь СНБ Монголии обсудили расширение контактов на высоком уровне

CentralAsia (MNG) -  1 ноября в Белом доме состоялась встреча советника по национальной безопасности Джейка Салливана с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Энхбаяр Жадамба.

Г-н Салливан подчеркнул значительный рост стратегического партнерства между США и Монголией и приверженность США к расширению сотрудничества, в том числе по экономическим, климатическим и оборонным вопросам, в качестве третьего соседа Монголии.

Они провели откровенную беседу по широкому кругу региональных и глобальных вопросов и подтвердили основополагающее значение демократических принципов обеих стран.

Они также обсудили важность расширения взаимодействия на высоком уровне, в том числе между двумя советами национальной безопасности. Об этом сообщает Белый Дом.

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