Советник по национальной безопасности США и секретарь СНБ Монголии обсудили расширение контактов на высоком уровне

CentralAsia (MNG) - 1 ноября в Белом доме состоялась встреча советника по национальной безопасности Джейка Салливана с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Энхбаяр Жадамба.
Г-н Салливан подчеркнул значительный рост стратегического партнерства между США и Монголией и приверженность США к расширению сотрудничества, в том числе по экономическим, климатическим и оборонным вопросам, в качестве третьего соседа Монголии.
Они провели откровенную беседу по широкому кругу региональных и глобальных вопросов и подтвердили основополагающее значение демократических принципов обеих стран.
Они также обсудили важность расширения взаимодействия на высоком уровне, в том числе между двумя советами национальной безопасности. Об этом сообщает Белый Дом.