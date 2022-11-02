Монголия движется как единое целое благодаря местной устойчивости, — UNDDR

CentralAsia (MNG) - Столица Монголии Улан-Батор и все ее 21 аймаков присоединились к ведущему в мире глобальному сотрудничеству по повышению устойчивости городов. Организация Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) приветствовала своих новых членов на официальной церемонии в здании парламента Монголии. Мероприятие еще раз подчеркнуло постоянную потребность в расширении действий по обеспечению устойчивости к стихийным бедствиям в эпоху эскалации климатических рисков.

Глава Государственного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС) генерал-майор Ариунбуян Гомбожав сказал, что важно укреплять потенциал местных органов власти и поддерживать строгий скоординированный национальный и местный подход к решению таких сложных рисков. «Частота бедствий в Монголии увеличивается, особенно из-за изменения климата, что подвергает городские районы большему риску», сообщил генерал-майор Ариунбуян Гомбожав. «Присоединение к MCR2030 будет способствовать обеспечению устойчивого развития Монголии, снижению рисков, защите жизней и предоставлению возможностей жить в здоровой и безопасной среде», — подчеркнула советник заместителя премьер-министра г-жа П.Оюунчимэг, гордясь тем, что Монголия получила признание за свои усилия, выходящие за рамки ее границы.

«Поскольку риски и уязвимость городов продолжают расти во всем мире, нам предстоит еще много работы, которую мы можем сделать вместе. Я уверена, что монгольские города, участвующие в MCR2030, будут тесно координировать усилия по снижению риска бедствий для создания безопасных, устойчивых и устойчивых городов», — сказала она.

Г-н Баатархуу, глава административного отдела столичного города Улан-Батора, сказал, что для Улан-Батора важно обеспечить лидерство для других аймаков.«Город Улан-Батор обязуется усердно работать над повышением устойчивости и учиться у международных партнеров, участвующих в MCR2030», — сказал он.

Постоянный координатор ООН в Монголии г-н Тапан Мишра повторил, что MCR2030 предоставляет большие возможности монгольским провинциям для дальнейшего укрепления их устойчивости и расширения партнерских отношений. «Я рад видеть, что Монголия теперь является частью MCR2030. Снижение риска бедствий является важной частью Рамок сотрудничества ООН в области устойчивого развития для Монголии. ООН продолжит поддерживать местные органы власти в Монголии в их усилиях по обеспечению устойчивости», — сказал г-н Мишра.

ГУЧС в партнерстве с Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (UNDRR) организует технический семинар MCR2030, чтобы помочь правительствам провинций усилить меры по обеспечению устойчивости к бедствиям. Глава Глобального института образования и обучения UNDRR и офиса для Северо-Восточной Азии, г-н Санджая Бхатия высоко оценил неизменную приверженность Монголии и лидерство в области устойчивости к стихийным бедствиям. «Монголия была сторонником первоначальной кампании MCR, где она предложила модель скоординированного национального и местного подхода к снижению риска. Это вдохновило многие другие страны и заслуживает признания», — сказал г-н Бхатия. «Присоединение к MCR2030 — важный шаг для местных органов власти Монголии. Я не сомневаюсь, что MCR2030 принесет пользу монгольским провинциям, и в то же время опыт этих местных органов власти также принесет пользу глобальной сети MCR2030».

UNDRR является давним партнером в Монголии. В последние годы он оказал значительную поддержку Улан-Батору и провинциям в использовании Оценочной карты устойчивости к стихийным бедствиям UNDRR для городов, чтобы определить сильные стороны и пробелы для информирования их последующих планов. В результате столица и все аймаки достигли глобальной цели (e) Сендайской рамочной программы к 2020 году за счет разработки (и последующего внедрения) местных стратегий снижения риска бедствий. Монголия имеет большой опыт руководства программой обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям как на национальном, так и на международном уровне. В течение последних двух десятилетий национальное правительство через NEMA неизменно уделяло приоритетное внимание снижению риска бедствий как неотъемлемой части своей внутренней повестки дня в области развития. В 2018 году в стране прошла Азиатская министерская конференция по снижению риска бедствий.

MCR2030 — это глобальная сеть под руководством Организации Объединенных Наций, которая объединила 1442 местных органа власти, представляющих почти 449 миллионов человек, для повышения своей устойчивости к стихийным бедствиям и изменению климата. Партнерство также объединило национальные правительства, ассоциации муниципалитетов, поставщиков услуг, а также 12 основных партнеров, которые являются «кто есть кто» международных организаций, занимающихся вопросами устойчивости городов.

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