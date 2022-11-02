Япония сообщила о проходе корабля ВМС Китая через ее территориальные воды

// Минобороны Японии

CentralAsia (CA) - Разведывательный корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая прошел через территориальные воды Японии возле юго-западной части страны. Об этом сообщило японское Минобороны.

Согласно сообщению, китайский корабль в течение трех часов курсировал возле острова Кутиноэрабу, который относится к префектуре Кагосима. Затем он покинул японские территориальные воды в районе острова Якусима той же префектуры, после чего направился на юго-восток.

Министерство обороны продолжает осуществлять мониторинг, а также анализировать цель действий китайского корабля.

На протяжении последний лет японские власти неоднократно сообщали о заходе военных кораблей КНР в территориальные воды к югу от острова Кюсю (один из четырех основных островов материковой Японии). Чаще всего они проходили у спорных островов Сенкаку.

Так, в апреле японские власти сообщили о четырех кораблях ВМС Китая, которые подошли к спорным островам. Схожий инцидент произошел в мае, когда четыре патрульных корабля морской полиции КНР приблизились к Сенкаку. В июле Минобороны Японии сообщало об опасном сближении российских и китайских военных кораблей с островами во время совместных учений.