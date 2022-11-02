экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Япония сообщила о проходе корабля ВМС Китая через ее территориальные воды 
// Минобороны Японии

CentralAsia (CA) -  Разведывательный корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая прошел через территориальные воды Японии возле юго-западной части страны. Об этом сообщило японское Минобороны.

Согласно сообщению, китайский корабль в течение трех часов курсировал возле острова Кутиноэрабу, который относится к префектуре Кагосима. Затем он покинул японские территориальные воды в районе острова Якусима той же префектуры, после чего направился на юго-восток.

Министерство обороны продолжает осуществлять мониторинг, а также анализировать цель действий китайского корабля.

На протяжении последний лет японские власти неоднократно сообщали о заходе военных кораблей КНР в территориальные воды к югу от острова Кюсю (один из четырех основных островов материковой Японии). Чаще всего они проходили у спорных островов Сенкаку.

Так, в апреле японские власти сообщили о четырех кораблях ВМС Китая, которые подошли к спорным островам. Схожий инцидент произошел в мае, когда четыре патрульных корабля морской полиции КНР приблизились к Сенкаку. В июле Минобороны Японии сообщало об опасном сближении российских и китайских военных кораблей с островами во время совместных учений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президент Туркменистана выразил соболезнования руководству Индии в связи с гибелью людей при обрушении моста
  • В Казахстане для съемок фильма построили целый аул. Фото
  • Монгольские игроки обыграли бразильских легенд и заставили замолчать бразильских болельщиков в Рио-де-Жанейро


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com