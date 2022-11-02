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Дожди и снегопады ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Дожди и снегопады ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В предстоящие дни погоду Казахстана будет определять малоподвижный северо-западный циклон с большими запасами влаги, с которым ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, днем 4, ночью 5 ноября на северо-западе, севере, днем 4, сутки 5 ноября в горных и предгорных районах юга, юго-востока республики ожидаются сильные осадки, 5 ноября ночью на юго-западе Казахстана пройдет сильный дождь», - говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 3-5 ноября.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра в северо-западных, северных регионах с низовой метелью.

«Резких изменений в температурном фоне по Казахстану не ожидается», - отметили синоптики.

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