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КНДР запустила около 100 снарядов в буферную зону Японского моря
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  КНДР произвела 100 артиллерийских выстрелов из округа Косон провинции Канвондо в район буферной зоны в Японском море, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на данные южнокорейских военных.

В целом за сегодня, 2 ноября, Северная Корея запустила не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях. Одна из ракет пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей и летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в море в 167 км от острова. Еще одна ракета упала в море в 57 км от Сокчхо - города в провинции Канвондо в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.

Южнокорейские военные в ответ запустили три ракеты класса «воздух—земля» в международные воды к северу от разграничительной линии.

Береговая охрана Японии позднее сообщила, что КНДР запустила еще одну баллистическую ракету. Предположительно, она уже упала, обломки пока не обнаружены, передает NHK. Японское правительство созвало заседание оперативного штаба.

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