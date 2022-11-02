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ISW: Украинские войска продолжают операцию по перехвату российских военных объектов в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 1 по 2 ноября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска продолжают операцию по перехвату российских районов сосредоточения, узлов тылового обеспечения и военных объектов в Херсонской области.

Южное оперативное командование Украины сообщило, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения произвели 180 огневых вылетов по скоплениям российской живой силы и техники в Херсонской области и что украинская авиация нанесла удар по российскому опорному пункту в Снигуровке Николаевской области.

Выводы института:

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают вести контрнаступательные операции в направлении Сватово. Министерство обороны России заявило, что российские силы отразили атаки украинских войск к северо-западу от Сватово в направлениях Николаевка и Куземовка (14 км к северо-западу от Сватово) в Луганской области и вблизи города Орлянское Харьковской области (30 км к северо-западу от Сватово).

Российские войска продолжают подготовку к обороне в Херсонской области. Южное оперативное командование Украины сообщило, что российские войска продолжают активные оборонительные действия, ведут воздушную разведку и формируют оборонительные рубежи на восточном (левом) берегу Днепра.

Российские войска продолжают наступательные операции в районе Бахмута и Донецка.

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