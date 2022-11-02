Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с Россией

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CentralAsia (CA) - Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ, сообщил вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак. Польские власти опасаются наплыва мигрантов. Заграждение будет 2,5 м в высоту и 3 м в ширину.

Министр рассказал, что заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки. «Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат Войска Польского по строительству временного заграждения на польско-российской границе»,— объявил он на брифинге.

Как пояснил Блащак, это решение приняли после того, как Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки. По мнению польских властей, это создает угрозу миграционного давления. Сколько денег потратят на строительство ограды, неизвестно.

Длина российско-польской сухопутной границы — 203,3 км. В октябре польские власти анонсировали строительство электронного заграждения на границе с Россией.

В конце июня на польско-белорусской границе построили заграждение протяженностью 186 км и высотой 5 м. Стоимость проекта оценивалась в $370 млн. Возведение забора началось в конце января после многочисленных попыток выходцев из ближневосточных стран попасть в Польшу через белорусскую границу.