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Аэропорт «Самарканд» в Узбекистане временно закроется

CentralAsia (UZ) -  Аэропорт «Самарканд» в Узбекистане временно закроют, сообщает Uzbekidtan Airports.

Согласно информации, с 8 по 11 ноября текущего года аэропорт «Самарканд» временно приостановит прием и выпуск воздушных судов в связи с проведением в Самарканде саммита Организации тюркских государств.

Самарканд будет принимать первый саммит организации, образованной вместо Тюркского совета в ноябре 2021 года. В преддверии заседания глав государств и правительств стран-участниц организации состоятся заседания министров экономики и иностранных дел. В связи с этим было принято решение временно закрыть аэропорт для коммерческих пассажирских и грузовых рейсов.

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