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Лукашенко выступил против использования ОДКБ в решении внутриполитических проблем
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не должны использовать организацию для решения внутренних политических проблем.

«Если кто-то не хочет работать, господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать, и забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это. Но без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем. У всех они есть, но у нас ОДКБ не для этого создана», - заявил Лукашенко на встрече в Минске с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Его слова приводит пресс-служба республики.

Согласно сообщению, Лукашенко и Зась обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. «Конфликт этот надо заканчивать. И не дай бог мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Надо это заканчивать. Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ», - сказал белорусский президент.

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