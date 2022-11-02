Численность группировки НАТО рядом с Россией с февраля увеличилась в 2,5 раза, - Шойгу

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Численность группировки НАТО в Восточной и Центральной Европе в ближайшей перспективе будет увеличиваться, утверждает министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, с февраля группировка альянса в упомянутых регионах увеличилась в 2,5 раза. Он считает, что конфронтация между РФ и Западом усиливается.

В ходе заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии Шойгу заявил, что НАТО создает новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. «В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО... Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться»,—уверяет министр.

По его мнению, в результате увеличения группировки НАТО «под ударом окажутся союзники России» — в первую очередь Белоруссия. «Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия — уничтожение ее экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику»,— утверждает Сергей Шойгу.

В белорусском Генштабе в мае заявили, что Североатлантический альянс вдвое нарастил военный контингент в Восточной и Юго-Восточной Европе по сравнению с прошлым годом. Значительную часть военных (37,5 тыс.) перебросили для усиления восточного фланга из континентальной части США, из них около 24,5 тыс. человек разместились в Польше и странах Балтии, отметили в Минске.

В июне НАТО решило нарастить численность сил быстрого реагирования в Восточной Европе с 40 тыс. до 300 тыс. военных. В стратегии альянса Россию назвали «наиболее значительной и прямой угрозой» для безопасности его союзников, а также в целом миру стабильности в Евро-Атлантическом регионе. В разработанной США Стратегии нацбезопасности, обнародованной в октябре, одной из главных угроз также назвали «имперские амбиции» РФ.