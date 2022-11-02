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Токаев подписал закон о ратификации делимитации казахстанско-туркменской границы на Каспии
Каспийское море
Каспийское море
Предыстория: Парламент Казахстана ратифицировал договор о делимитации границ между Казахстаном и Туркменистаном на Каспии

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Договора между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море». Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Вступление в силу договора позволит полностью завершить процесс делимитации государственной границы Казахстана на южных рубежах.

В соответствии с договором стороны определили прохождение линии государственной границы на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и линию разграничения смежных участков рыболовных зон. Линии разграничения построены по принципу срединной линии – общепризнанной методике, используемой в современном международном морском праве для разграничения морских пространств между государствами с противолежащими или смежными побережьями. Таким образом, учитывая экономическое, социальное и культурное значение Каспийского моря, результатом ратификации договора станет дальнейшее обеспечение стабильности на государственной границе двух стран.

Ранее также сообщалось, что принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между государствами, повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов. Этот закон станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами.

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