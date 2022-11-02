Песков заявил, что Путин пока не принял решение о выдвижении на выборах

CentralAsia (CA) - Песков: Путин не принял решения насчет участия в выборах в 2024 году

Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представителя Кремля во время пресс-колла спросили, принял ли господин Путин решение об участии в следующих президентских выборах. Господин Песков ответил: «Нет».

С 7 мая 2018 года начался четвертый президентский срок Владимира Путина. До этого он был президентом в 2000, 2004 и 2012 годах. В октябре 2021 года Путин в интервью CNBC сказал, что пока не решил насчет участия в следующих выборах.