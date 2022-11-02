Войска РФ наступают на трех направлениях, украинские войска отразили российские атаки в районах 12 населенных пунктов, - Генштаб ВС Украины

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- 16:44, 02 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Российские войска наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 2 ноября.
По данным Генштаба, украинские войска за сутки отразили российские атаки в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские войска нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Российским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
На других направлениях войска РФ осуществляли обстрелы:
на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запселье и Александровка на Сумщине;
на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Меловое, Старица, Стрелечья, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;
на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестовое, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ямполовка и Терны;
на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск;
на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковиевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;
на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка;
на Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.
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