Войска РФ наступают на трех направлениях, украинские войска отразили российские атаки в районах 12 населенных пунктов, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 2 ноября.

По данным Генштаба, украинские войска за сутки отразили российские атаки в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские войска нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях войска РФ осуществляли обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запселье и Александровка на Сумщине;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Меловое, Старица, Стрелечья, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестовое, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ямполовка и Терны;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковиевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка;

на Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 18 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. От обстрелов из РСЗО войск РФ пострадал город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.

По уточненной информации, подтверждены потери российских войск в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения, уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», а до десяти единиц другой военной техники армии РФ получили повреждения. В районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 российских военных.

По имеющейся информации, войска РФ развернули дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными военнослужащими российских войск.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по войскам РФ 33 удара. Под поражение попали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов российских войск.

За прошедшие сутки украинские военные сбили вертолет, 2 БпЛА типа «Орлан -10», 6 ударных БпЛА 2Шахед-136» и 2 - типа «Куб».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных объектов войск РФ.