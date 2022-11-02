Этническая казашка Риза Алимжан признана лучшей телевизионной актрисой в Китае

CentralAsia (KZ) - В Китае 1 ноября прошла 33-я премия в области телевизионных кинопроектов Flying Apsaras Awards. Лучшей телевизионной актрисой была признана этническая казашка Риза Алимжан, передает The Paper.

Она была удостоена премией за главную роль в сериале Minning Town.

Действия сериала разворачиваются в 1966 году, когда Центральный комитет партии разработал стратегический план по борьбе с бедностью в селах Китая.

Так, в одну из деревень приезжают специалисты из провинции Фуцзянь, чтобы научить жителей выращивать грибы для дальнейшего заработка. Облик деревни меняется вместе с приезжими главными героями, которые прилагают все усилия для развития этого места.

Риза Алимжан сыграла роль Ли Шуйхуа, девушки, которая пошла против отца и начала строить свою жизнь.

36-летняя Риза родилась в Пекине в семье этнических казахов. В 2019 году она была удостоена премии «Лучшая актриса» за роль в фильме «Самый длинный день в Чанъане».

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