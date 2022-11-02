Россия возобновляет участие в «зерновой сделке»

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CentralAsia (CA) - Минобороны РФ сообщило, что при содействии ООН и Турции Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий. После этого Россия согласилась возобновить участие в черноморской зерновой инициативе.

По данным Минобороны РФ, украинская сторона заверила, что морской гуманитарный коридор «будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы», а также связанным с ней положением о СКЦ (совместный координационный центр, в который входят представители ВС Турции, РФ, Украины и ООН). Москва сочла, что этих заверений достаточно.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения — инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе»,— говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Россия приостановила участие в «зерновой сделке» 29 октября, назвав причиной атаку на Севастополь с дронов. 31 октября глава Минобороны Турции Хулуси Акар обсудил сделку с российским коллегой Сергеем Шойгу. 1 ноября на эту тему поговорили президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы Минобороны Украины и Турции. Анкара сегодня, 2 ноября, передала Москве позицию Киева.