В Южной Корее заявили, что КНДР запустила еще шесть ракет

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CentralAsia (CA) - КНДР в 2 ноября после серии ракетных пусков запустила еще шесть ракет, сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Ракеты выпустили в сторону Желтого и Японского морей.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщал о пусках не менее 17 ракет с территории Северной Кореи по направлению к Японскому и Желтому морям. Также стало известно, что артиллеристы Корейской народной армии выпустили в среду около ста снарядов в сторону Японского моря.

В ответ Южнокорейские истребители выпустили три ракеты класса «воздух-земля» в открытое море к северу от Северной пограничной линии.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль осудил ракетные пуски КНДР, указав, что фактически была нарушена граница государства, и приказал принять срочные меры, «чтобы заставить Север заплатить за провокации». Кроме того, на экстренном заседании Совета национальной безопасности после запуска он призвал военных быть готовыми к дополнительным провокациям высокого уровня со стороны Северной Кореи.