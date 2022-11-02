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В Южной Корее заявили, что КНДР запустила еще шесть ракет
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Продолжение: Южная Корея выпустила три ракеты «воздух - земля» в ответ на пуски КНДРПредыстория: КНДР запустила около 100 снарядов в буферную зону Японского моря

CentralAsia (CA) -  КНДР в 2 ноября после серии ракетных пусков запустила еще шесть ракет, сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Ракеты выпустили в сторону Желтого и Японского морей.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщал о пусках не менее 17 ракет с территории Северной Кореи по направлению к Японскому и Желтому морям. Также стало известно, что артиллеристы Корейской народной армии выпустили в среду около ста снарядов в сторону Японского моря.

В ответ Южнокорейские истребители выпустили три ракеты класса «воздух-земля» в открытое море к северу от Северной пограничной линии.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль осудил ракетные пуски КНДР, указав, что фактически была нарушена граница государства, и приказал принять срочные меры, «чтобы заставить Север заплатить за провокации». Кроме того, на экстренном заседании Совета национальной безопасности после запуска он призвал военных быть готовыми к дополнительным провокациям высокого уровня со стороны Северной Кореи.

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