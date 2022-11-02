CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии участников январских событий. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «Об амнистии», - говорится в сообщении.

Ранее Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании 27 октября принял закон об амнистии, объявленной для некоторых участников январских событий.

«По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тыс. лиц. На сегодняшний день из 1 112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы. После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц – в течение следующих полгода», - сказал депутат сената Владимир Волков.

Кроме того, по его данным, еще 171 человек будет освобожден от уголовной ответственности и наказания за уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. При этом окончательное решение о применении амнистии к осужденным будет принимать суд, индивидуально в отношении каждого лица. Также в отношении 363 человек, совершивших тяжкие преступления и дела которых находятся на стадии следствия и на рассмотрении в судах, амнистия будет применена при вынесении приговоров.

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