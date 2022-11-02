экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Шойгу заявил о желании Украины разместить у себя ядерное оружие стран НАТО
Серей Шойгу
Серей Шойгу

CentralAsia (CA) -  Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что России известно о готовности Украины разместить у себя ядерное оружие стран НАТО. Он также напомнил про «грязную бомбу», которую, как ранее утверждали российские чиновники, Украина якобы собирается взорвать на своей территории.

«Знаем о попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России»,— сказал Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии.

Шойгу добавил, что США и Европа «демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа» со стороны Украины. Он не привел подтверждения своих слов.

В октябре российские власти утверждали, что Украина якобы намерена взорвать «грязную бомбу», чтобы обвинить в этом армию России. Украинские власти отвергают обвинения. Вчера, 1 ноября, эксперты МАГАТЭ по запросу Киева начали проверку двух объектов на Украине из-за заявлений о «грязной бомбе». Ожидается, что результаты проверки будут опубликованы позже на нынешней неделе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Отметили 100-летие образования Монгольского государственного педагогического университета
  • КНДР запустила около 100 снарядов в буферную зону Японского моря
  • NASA опубликовало снимок цветных озер Казахстана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com