Шойгу заявил о желании Украины разместить у себя ядерное оружие стран НАТО

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что России известно о готовности Украины разместить у себя ядерное оружие стран НАТО. Он также напомнил про «грязную бомбу», которую, как ранее утверждали российские чиновники, Украина якобы собирается взорвать на своей территории.

«Знаем о попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России»,— сказал Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии.

Шойгу добавил, что США и Европа «демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа» со стороны Украины. Он не привел подтверждения своих слов.

В октябре российские власти утверждали, что Украина якобы намерена взорвать «грязную бомбу», чтобы обвинить в этом армию России. Украинские власти отвергают обвинения. Вчера, 1 ноября, эксперты МАГАТЭ по запросу Киева начали проверку двух объектов на Украине из-за заявлений о «грязной бомбе». Ожидается, что результаты проверки будут опубликованы позже на нынешней неделе.