В Казахстане объявили конкурс на фото худшего школьного туалета

CentralAsia (KZ) - В Казахстане объявили конкурс на фотографию худшего школьного туалета – Toile. Конкурс проводит издание об образовании Peremena.media.

Галерею таких туалетов можно увидеть на сайте Toile, где также можно проголосовать за худшую уборную. Фотографии своего школьного туалета можно прислать:

на сайт конкурса;

в WhatsApp по номеру +7 (700) 974-28-90;

разместить фото у себя в соцсетях под хэштегом #TOILEKZ.

Обязательно необходимо уточнить номер школы, город и дату, когда был сделан снимок.

Отмечается, что проект направлен на привлечение внимания общественности к проблеме школьных туалетов в Казахстане. Название объединяет английское слово toilet (туалет) и казахское «сөйле» (говорить).

«Мы считаем, что к концу Года ребёнка мы обязаны зафиксировать условия, в которых детям приходится справлять физиологическую нужду, и предложить родителям, чиновникам и неравнодушным людям механизмы для решения этой проблемы. Многие из нас помнят свой школьный туалет. Наверняка в нём не было отдельных кабинок, мыла и туалетной бумаги. К сожалению, сегодня ситуация мало чем отличается. Даже в большинстве столичных и городских школ уборные представляют собой голые унитазы без элементарных удобств и приватности. С самого детства дети привыкают, что их комфорт и безопасность не являются приоритетом», – рассказала главный редактор издания Айжан Мадиходжаева.

На сайте конкурса уже появились первые фотографии. Сами школьники сравнивают свои школьные уборные с туалетами из фильмов ужасов, рассказали организаторы конкурса.

Проблему школьных туалетов авторы делят на два аспекта:

Уличные школьные туалеты, которые находятся преимущественно в сёлах и небольших городах. По данным Национальной образовательной базы данных, в 2021 году в Казахстане осталось всего 69 уличных туалетов. В апреле этого года министр просвещения Асхат Аймагамбетов назвал новую цифру – 50 туалетов. Однако широко применяется практика, когда внутренний туалет есть, но он закрыт, и детей вынуждают ходить в уличную уборную.

Внутренние школьные туалеты, которые находятся почти во всех семи тысячах общеобразовательных школах. Но действующие санитарные нормативы очень слабо регулируют такие вопросы, как наличие перегородок, кабинок, дверей, а также мыла и туалетной бумаги.

Уполномоченная по правам детей города Алматы Халида Ажигулова подчеркнула, что в основном туалеты для детей не отвечают требованиям безопасности, санитарии и уважению человеческого достоинства. В итоге ребёнку приходится справлять нужду на глазах других детей, что может привести к издевательствам и буллингу.

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