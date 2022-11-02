Минобороны РФ заявило о предотвращении попыток прорыва ВСУ в Херсонской области

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские военные заявили о предотвращении попыток прорыва украинских войск в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На николаево-криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области», - сказал Конашенков.

«В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции», - заявил Конашенков.

По его словам, уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники, украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300.

По данным Конашенкова, на купянском направлении «противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики».

«В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 150 украинских военнослужащих и наёмников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей», - заявил представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, на краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах.

«Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики пресечены. В результате поражения ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля», - сказал он.

Поражены пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой народной республики, а также 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах, сообщил он.

По словам представителя министерства, «в ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населённого пункта Малые Проходы Харьковской области».

Конашенков также сообщил об уничтожении склада боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и хранилища топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области.

Представитель Минобороны РФ заявил, что истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в ряде районов, в Херсонской области сбиты 14 реактивных снарядов HIMARS и две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Российские военные заявили, что армия Украины в очередной раз обстреляла район Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции», - сказал Конашенков. По его словам, стрельбу вели из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области.

«Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены», - сообщил представитель Минобороны РФ. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, отметил он.