экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов 

CentralAsia (CA) -  Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов: Александра Абрамова (экс-глава совета директоров Evraz), Александра Фролова (экс-президент Evraz) Альберта Шигабутдинова (член совета директоров «Сибура») и сына первого президента Татарстана Айрата Шаймиева (гендиректор «Татавтодора»).

Активы новых фигурантов санкционного списка подлежат заморозке, им запрещен въезд в страну, говорится в сообщении британского правительства.

С конца февраля Британия ввела уже несколько пакетов антироссийских санкций. Весной Соединенное Королевство запретило экспорт в Россию авиационной и космической продукции, квантовых технологий, химикатов, пластмассы, предметов роскоши. Британия также запретила импорт российских железа и стали, серебра, икры, повысила таможенные пошлины на импорт российских платины и палладия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Впервые Монголия принимает министерскую встречу Азиатского форума ядерного сотрудничества
  • Численность группировки НАТО рядом с Россией с февраля увеличилась в 2,5 раза, - Шойгу
  • Таможенники Туркменистана и Узбекистана будут сотрудничать по выявлению подозрительных финансовых операций


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com