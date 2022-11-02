Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов

CentralAsia (CA) - Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов: Александра Абрамова (экс-глава совета директоров Evraz), Александра Фролова (экс-президент Evraz) Альберта Шигабутдинова (член совета директоров «Сибура») и сына первого президента Татарстана Айрата Шаймиева (гендиректор «Татавтодора»).

Активы новых фигурантов санкционного списка подлежат заморозке, им запрещен въезд в страну, говорится в сообщении британского правительства.

С конца февраля Британия ввела уже несколько пакетов антироссийских санкций. Весной Соединенное Королевство запретило экспорт в Россию авиационной и космической продукции, квантовых технологий, химикатов, пластмассы, предметов роскоши. Британия также запретила импорт российских железа и стали, серебра, икры, повысила таможенные пошлины на импорт российских платины и палладия.