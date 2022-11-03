Состоялась церемония закладки фундамента Музея Тоньюкука Мудрого в Монголии

Номин Чинбат

CentralAsia (MNG) - В 2018 году было подписано соглашение о создании Музея Мэргэн Тоньюкук (Тоньюкука Мудрого) в рамках Соглашения о сотрудничестве в области развития между правительствами Монголии и Турецкой Республики.

В соответствии с соглашением, 2 ноября состоялась церемония закладки фундамента музея, который будет построен на грант в размере 6,2 млн долларов США от правительства Турции. В церемонии приняли участие министр культуры Монголии Номин Чинбат, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, президент Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) Серкан Каялар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Монголии Зафер Атес и другие соответствующие должностные лица.

Планируется построить музей на площади 20 га в пределах 65,58 км2 охранной зоны мемориального комплекса Тоньюкука Мудрого на территории столичного района Налайх Улан-Батора. Разработан генеральный план застройки музея, сопутствующих ему зданий, зоны коммерческого обслуживания, зоны отдыха.

В рамках соглашения о сотрудничестве между бывшим Министерством образования, культуры и науки и ТИКА в 1994 году был запущен проект по сохранению, защите и восстановлению наследия Тюркского каганата на территории Монголии.

Министр культуры Номин Чинбат сказала: «Для сохранения и поддержания культурного наследия, популяризации истории и культуры и передачи их будущим поколениям правительство Монголии осуществляет ряд значительных строительных проектов. Министерство культуры разрабатывает стратегию повышения экономической отдачи от этих программ. Следует отметить, что создание Музея Тоньюкука Мудрого в Налаихском районе столицы напрямую связано с политическими целями защиты и сохранения культурного наследия и содействия экономическому росту. Кроме того, важность проекта еще больше усиливается тем фактом, что он создает хороший опыт для развития другого ценного культурного наследия, сохраненного в каждом уголке Монголии в соответствии с этим стандартом.

Выходец из дворянского рода Ашина, из которого происходили самые могущественные аристократы и дворяне Тюркского каганата, Тоньюкук Мудрый жил между 646 и 732 годами. После службы в качестве советника Капаган-хана и Кутулуг-хана он продолжал работать при Бильге-хане до своей смерти в возрасте 86 лет. Тюркский каганат (или Хөх Түргийн хаант улс) был правящей империей в Средней Азии в 552-745 гг.

Кроме того, министр культуры Номин Чинбат, 2 октября, приняла министра культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Эрсой, который в эти дни находится с визитом в Монголии. Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере культуры.

В ходе встречи Министерство культуры Монголии и Министерство культуры и туризма Турецкой Республики подписали меморандум о сотрудничестве в культурной сфере.

Согласно меморандуму, стороны будут поддерживать сотрудничество между культурными учреждениями двух стран, как театры, музеи, библиотеки, и учреждения, отвечающие за сохранение, защиту и реставрацию культурного наследия. Помимо развития отношений и сотрудничества в области театра, музыки, хореографии, оперы, балета, изобразительного искусства, дизайна, психологии искусства и художественного образования, стороны буду обмениваться опытом и экспертами, специалистами и исследователями, работающими в сфере культуры двух стран.

Кроме того, в рамках меморандума стороны будут совместно работать над предотвращением незаконного ввоза, вывоза и торговли предметами, относящимися к национальному культурному наследию.

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