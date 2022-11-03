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Театральный фестиваль в Индии IAPAR стартовал с монгольской «монодрамы»
Мөнхчимэг Мягмаржав
Мөнхчимэг Мягмаржав

CentralAsia (MNG) -  1 ноября этого года в индийском городе Пуна стартовал международный театральный фестиваль «IAPAR». В международном театральном фестивале принимают участие артисты из таких стран, как Монголия, Буркина-Фасо, США, Германия, Италия и Индия.

СЕДЬМОЕ издание Международного театрального фестиваля IAPAR открылось монодрамой «Разбитые образы» в The Pune Studio. «Разбитые образы», постановка Bee Theater из Монголии, представляет собой адаптацию пьесы каннада «Одакалу Бимба», первоначально написанной известным драматургом Гиришем Карнадом.

В переводе Б. Цацрал и постановке Эрдэнэ-Очир Лувсандагва монодрама исследует подавленные и нереализованные запреты одиночного персонажа.

Он пытается выявить неуверенность и желания в подсознании человека и то, как главный герой пытается замаскировать их, сочувствуя человеку, вызывающему в ней такие эмоции.

В исполнении молодой актрисы Мөнхчимэг Мягмаржав монодрама, длившаяся более часа, погрузилась в широкий спектр эмоций.

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