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РФ и КНР выступили против резолюции о денуклеаризации КНДР, а Монголия ее поддержала

CentralAsia (MNG) -  31 октября 1-й комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил две резолюции, касающиеся Северной Кореи.

В этой резолюции была одобрена Резолюция 61, призывающая к уничтожению ядерного оружия и оружия массового уничтожения Северной Кореи, за которую выступили 139 стран, против — 6, воздержалась 31 страна. 61-й проект резолюции против КНДР был разработан Японией и предложен совместно США, Австралией, Канадой и Танзанией.

В резолюции говорится, что «полное, гарантированное и необратимое уничтожение ядерного оружия Северной Кореи, существующей ядерной программы, оружия массового уничтожения и программ баллистических ракет будет полностью осуществлено в соответствии с соответствующей резолюцией Совета Безопасности».

Шесть стран, включая Северную Корею, Китай, Россию, Никарагуа, Южную Африку и Сирию, проголосовали против голосования, в то время как многие западные страны, включая США, и страны Азии, такие как Южная Корея, Япония, Монголия и Филиппины поддержали его в большом количестве.

Перед голосованием Северная Корея пыталась выступить против статьи, которая содержала содержание о ней самой, но изначально согласились только четыре страны — Китай, Россия и Сирия.

Также 28 октября /2022.10.28 1-й комитет утвердил Постановление № 52, в том числе по вопросам, связанным с Северной Кореей. Резолюцию одобрили 179 стран, или большинство, в то время как друзья Северной Кореи Китай, Россия, Куба и Иран поддержали резолюцию, а Сирия и другие страны воздержались. Резолюция № 52 была посвящена теме «Всеобъемлющее запрещение ядерных испытаний» и была совместно предложена такими странами, как США, Монголия, Корея, Япония, Великобритания и Лаос.

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