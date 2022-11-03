В Баянхонгор горному козлу надели ошейник с космической сигнализацией

CentralAsia (MNG) - В целях поддержания генетического разнообразия популяции янгира (горный козел) на гору «Хар Аргалант» сомона Баянцагаан аймака Баянхонгор на горному козлу были надеты ошейники с космической сигнализацией.
Горного козла с козленком из природного парка «Их Нарт» за 27 часов в разгар метели перевезли на 1300 км и спустили на гору Хар Аргалант.
В мероприятии приняли участие руководитель Научно-исследовательского центра охоты «Аргал», врач, доцент Амгаланбаатар, исполнительный директор Центра монгольского леопарда, врач, доцент Б.Мөнхцог, преподаватель Университета сельского хозяйства и ветеринарии Ж.Гэрэлтуяа, специалист природного парка «Их Нарт» Н.Баярсайхан и команда студентов.
Эта работа была проведена вышеуказанными организациями с одобрения Министерства окружающей среды и туризма при финансировании проекта ENSHURE.
ЯНГИР, (горные козлы, лат. сapra), — род жвачных парнокопытных млекопитающих из подсемейства козлиных семейства полорогих обитающие в Монголии. Некоторые виды этого рода называют козерогами, два вида, обитающих на Кавказе, — турами.