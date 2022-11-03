Отборочные матчи чемпионата Азии по баскетболу 2025 года пройдут в Монголии

CentralAsia (MNG) - Матчи группы D отборочного турнира чемпионата Азии по баскетболу 2025 года пройдут в только что открывшемся спортивном комплексе UG AREAN Улан-Батора с 10 по 14 ноября.

Помимо сборной принимающей страны Монголии, в турнире примут участие команды Таиланда, Вьетнама и Малайзии.

Сборная Монголии отправилась на совместную тренировку в Южную Корею в октябре этого года и вернется домой 4 октября.

Турнирные билеты можно заказать онлайн на сайте shоррy.mn по цене от 20 000 до 180 000 тугриков (около $5,9 - 53).

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