Деяния Чингисхана будут прославлены в связи с приближающимся Днем национальной гордости Монголии

CentralAsia (MNG) - В этом году день рождения Чингисхана, День национальной гордости Монголии, будет отмечаться 24 ноября, что является нерабочим государственным праздником в Монголии.

День национальной гордости Монголии отмечается как государственный праздник с 2012 года. В этом году исполняется 860 лет со дня рождения Великого хана.

День рождения Великого хана ежегодно отмечается в первый день первого зимнего месяца по монгольскому лунному календарю.

Согласно Указу Президента № 4 от 9 января 2012 года дата рождения Чингисхана была официально утверждена на основании выводов соответствующей рабочей группы и научного предложения и определена как первый день зимних месяцев по лунному календарю, и этот день был объявлен «Днем национальной гордости Монголии», который следует отмечать.

По случаю предстоящего Дня национальной гордости Монголии образовательные учреждения всех уровней организуют работу по прославлению деяний Чингисхана. В частности, Главное управление образования разработало указание о том, что в дошкольных образовательных учреждениях должны преподаваться песни, стихи и танцы, восхваляющие детство и исторические заслуги Чингисхана, в соответствии с возрастными и психическими особенностями детей, а в общеобразовательных школах — песням и стихам на исторические темы и распространяют среди населения видеоролики.

24 ноября пройдет церемония почитания государственного флага и оказание почестей статуе Чингисхана на главной площади столицы.

В 2013 году в программу праздника вошли церемония почитания национального флага и Есөн Их Цагаан Сүлд (Девяти великих белых сульдэ), торжественное шествие в костюмах древней Монголии, Монгольской империи и современных национальных костюмах, церемонии воззжения государственного очага и оказания почестей статуе Чингисхана на площади Чингисхана, вручение орденов Чингисхана и борцовские состязания.

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