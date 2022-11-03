Цифровой переход будет осуществляться с участием монгольских ИТ-инженеров, — мэр Улан-Батора

Сумъяабазар Долгорсурэн

CentralAsia (MNG) - «Цифровой переход Улан-Батора» будет реализован в 2022–2024 годах в сотрудничестве с 70 национальными ИТ-компаниями. Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн дал интервью о реализуемых проектах.

- Не могли бы вы предоставить краткую информацию о незавершенных проектах, которые будут реализованы в рамках цифрового перехода?

- Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай поставил цель стать цифровой нацией в рамках документа долгосрочной политики развития «Видение-2050». Чтобы стать цифровой нацией, столица должна быть оцифрована. Технологические и научные достижения всегда находятся в авангарде столицы. Улан-Батор представляет собой крупный социально-экономический комплекс. При участии более 1000 монгольских ИТ-инженеров столица вступила в первую фазу перехода и готовится ко второй фазе.

Цифровой переход разделен на три подгруппы: «Безопасный город», «Дорожный транспорт» и «Управление». В результате объединения комплексных вопросов, связанных с городским планированием Улан-Батора, транспортными заторами, здоровой и безопасной средой проживания горожан, ИТ-компаниям предстоит реализовать 27 наборов задач.

- Сколько денег было заложено в бюджете для цифрового перехода?

- Затраты на технологии несравнимо ниже, чем затраты горнодобывающего и инфраструктурного секторов. Кроме того, создаются рабочие места и льготы. Цифровизация снижает коррупцию и бюрократию. Прямое и косвенное воздействие не измеряется в деньгах. Цифровизация — это катализатор развития, мост между государством и обществом.

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