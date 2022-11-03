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Проекты, согласованные в ходе визита премьер-министра Монголии в Сингапур, начали реализоваться

CentralAsia (MNG) -  В ходе официального визита премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Сингапур в июле городские власти Улан-Батора подписали два крупных меморандума о сотрудничестве, касающихся города. В частности, подписан меморандум о сотрудничестве с компанией ST Engineering Electronics Ltd. из Сингапура по внедрению решений по совершенствованию дорожной сети, развитию устойчивого управления транспортом и улучшению услуг общественного транспорта.

Дополнительно подписан меморандум о взаимопонимании с ООО «CPG International» о сотрудничестве в области градостроительства.

В связи с этим мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн принял посла-нерезидента Сингапура в Монголии Эрика Тео и обменялся мнениями об отношениях и сотрудничестве между двумя сторонами.

Мэр был доволен новым сотрудничеством и возможностью ознакомиться с лучшими практиками Сингапура в области цифрового перехода, регистрации транспортных средств и уменьшения загруженности дорог.

Посол Тео подчеркнул, что работая с ST Engineering Electronics, Улан-Батор может развивать проекты во многих других областях, проводить цифровую трансформацию, уменьшать загруженность дорог и расширять сотрудничество.

Стороны также заявили, что сосредоточатся на выводе сотрудничества на новый уровень и внедрении передового опыта Сингапура.

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