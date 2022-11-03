Четыре человека погибли при выбросе газа на шахте в Казахстане

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На одной из шахт компании «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане произошел выброс газа, в результате чего скончались четверо человек, передает Tengrinews.

Одного из работников шахты ищут спасатели, еще четверо госпитализированы. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Казахстана Руслан Иманкулов.

«Да, подтверждаем, что, по имеющейся предварительной информации, 3 ноября ориентировочно в три часа ночи в городе Шахтинске, на шахте имени Ленина АО «АрселорМиттал Темиртау», при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу»,— заявил Иманкулов.

По предварительной информации, из шахты эвакуировали 106 работников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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