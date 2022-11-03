экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Четыре человека погибли при выбросе газа на шахте в Казахстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  На одной из шахт компании «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане произошел выброс газа, в результате чего скончались четверо человек, передает Tengrinews.

Одного из работников шахты ищут спасатели, еще четверо госпитализированы. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Казахстана Руслан Иманкулов.

«Да, подтверждаем, что, по имеющейся предварительной информации, 3 ноября ориентировочно в три часа ночи в городе Шахтинске, на шахте имени Ленина АО «АрселорМиттал Темиртау», при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу»,— заявил Иманкулов.

По предварительной информации, из шахты эвакуировали 106 работников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В России за сутки выявили 6,4 тыс случаев COVID
  • Деяния Чингисхана будут прославлены в связи с приближающимся Днем национальной гордости Монголии
  • В ВОЗ заявили о прогрессе в борьбе со вспышкой оспы обезьян


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com