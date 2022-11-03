КНДР за день осуществила три пуска ракет, одна из которых могла быть межконтинентальной

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CentralAsia (CA) - КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты малой дальности и одну — большой. Об этом сообщает южнокорейский портал Imbc со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что одна из них могла быть межконтинентальной. Все три запущенные 3 ноября ракеты упали в Японское море, ни одна из них не пролетала над территорией Японии.

Изначально сообщалось, что первая из ракет пролетела над территорией острова. Позже японский министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что она упала в Японское море, так как именно в том районе ракета «пропала».

Максимальная высота полета первой ракеты составляла 2 тыс. км, а дальность полета — 750 км. Детальной информации о втором и третьем пусках со стороны КНДР пока нет.

«В настоящее время наши вооруженные силы поддерживают состояние полной готовности, тесно сотрудничая с Южной Кореей и США, усиливая наблюдение и бдительность»,— заявил в JCS.

Береговая охрана Японии сообщила, что никакого ущерба морских судам зафиксировано не было. Кисида назвал ракетные испытания КНДР неприемлемыми. В связи с действиями Пхеньяна на северо-востоке Японии была объявлена тревога. Местных жителей призвали спуститься в укрытия.

Днем ранее Северная Корея запустила не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях. Одна из запущенных ракет впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей и упала к югу от разграничительной линии в Японском море. Токио выразил протест Северной Корее и созвал Совет национальной безопасности.