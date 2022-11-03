Эрдоган: Турция в ноябре завершит строительство трубопровода для газа из Черного моря

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CentralAsia (CA) - Турция в ноябре текущего года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«BOTAS (турецкая госкомпания, занимающаяся трубопроводами сырой нефти и природного газа) завершит строительство наземного трубопровода для подключения газа к национальной системе в этом месяце»,— сказал президент Турции журналистам, его слова передает Anadolu.

Эрдоган добавил, что разведанные по запасам месторождения Сакарья (северо-запад Турции) составляют 540 млрд куб. м и, вероятно, эта цифра вырастет.

По словам турецкого президента, возможности Турции сильно расширились благодаря современным буровым установкам. «У нас есть возможность поставлять природный газ третьим странам. Предложения по этому вопросу поступают сейчас от разных партнеров. Например, от Ливии»,— сказал Эрдоган.

Месторождение Сакарья было открыто в 2020 году. В апреле 2022 года Анкара сообщила, что собирается вложить в разработку новых газовых месторождений около $10 млрд. Первый газ с месторождения Сакарья должен поступить в Турцию в 2023 году. Стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет около $400 млрд.