МИД России сделал заявление о недопустимости ядерной войны

МИД РФ

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел России выпустило заявление о предотвращении ядерной войны. Документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства 2 ноября.

МИД не указывает, в связи с чем было опубликовано заявление, и не называет обстоятельств предотвращения ядерной войны.

В заявлении отмечается, что в качестве постоянного члена СБ ООН и одной из ядерных держав в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Россия «несет особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности». «Твердо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», — говорится в заявлении.

«Призываем другие страны ядерной «пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМУ (оружие массового уничтожения), что способно привести к катастрофическим последствиям», — отмечается в документе.

В МИДе отметили, что Россия продолжает выступать за формирование «обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учета коренных интересов сторон».

В заявлении также говорится, что Россия «строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана», а реагирование с применением ядерного оружия «гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства».

«В полной мере подтверждаем приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года», — сказано в заявлении.