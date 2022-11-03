СБ ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям США в Украине

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CentralAsia (CA) - Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов отклонил резолюцию России о создании комиссии для расследования совместной военно-биологической деятельности Украины и США на украинской территории, которая нарушает конвенцию о запрещении применения биологического оружия.

За документ проголосовали Россия и Китай. США, Великобритания и Франция выступили против российской резолюции, а 10 других стран Совета воздержались.

«Мы крайне разочарованы тем, что сегодня совету не удалось задействовать механизм конвенции о биологическом и токсинном оружии»,— прокомментировал решение Совбеза ООН первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он заявил, что вопросы к США и Украине по их военно-биологической деятельности остаются актуальными. Россия, по словам Полянского, продолжит самостоятельно расследовать это дело.

На прошлой неделе Россия разослала членам СБ ООН 310-страничный документ, в котором утверждается, что деятельность по созданию биологического оружия осуществляется на Украине при поддержке Министерства обороны США. МИД РФ говорил, что координацию биолабораторий якобы осуществляет Агентство по уменьшению угрозы Пентагона (АУУ). Исполнителями, по версии российского МИДа, выступают частные компании—подрядчики военного ведомства США, в том числе Black & Veatch Special Projects Corp., CH2M Hill, Metabiota.

Российские власти утверждают, что в Украине были обнаружены биолаборатории, где при участии США создавалось «этнически ориентированное» биологическое оружие. Украина и США все обвинения опровергают. В Пентагоне заявляли, что поддерживали только «мирные лаборатории», которые занимались исследованиями «в сфере здравоохранения и сельского хозяйства в контексте нераспространения».