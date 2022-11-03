В Швейцарии создали поезд длиной 1905 метров, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Фото
- Азия и мир, общество
- 9:59, 03 ноября 2022
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- Обновлено: 10:00, 03 ноября 2022
CentralAsia (CA) - Швейцарская железнодорожная компания побила мировой рекорд Гиннесса, создав поезд длиной 1905 м, и насчитывающий 100 вагонов. Об этом сообщает агентство United Press International.
Поезд прошел путь в 25 км примерно за час.
Представитель Книги рекордов Гиннесса, присутствовавший при поездке, подтвердил, что поезд официально побил рекорд самого длинного узкоколейного пассажирского поезда в мире.
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