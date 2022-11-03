В Швейцарии создали поезд длиной 1905 метров, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Фото

CentralAsia (CA) - Швейцарская железнодорожная компания побила мировой рекорд Гиннесса, создав поезд длиной 1905 м, и насчитывающий 100 вагонов. Об этом сообщает агентство United Press International.

Поезд прошел путь в 25 км примерно за час.

Представитель Книги рекордов Гиннесса, присутствовавший при поездке, подтвердил, что поезд официально побил рекорд самого длинного узкоколейного пассажирского поезда в мире.

⇳