Монголия поставила цель принять 1 млн туристов и заработать $1,2 млрд в следующем году

CentralAsia (MNG) - Индустрия туризма Монголии приняла 577 тысяч иностранных туристов в 2019 году, заработала на этой отрасли 607 миллионов долларов США и составила 6,4 процента ВВП в том же году. Однако отрасль приняла 58 тысяч туристов в 2020 году и 33 тысячи туристов в 2021 году, что вызвало трудности в экономике.

С тех пор, как Монголия открыла свои границы в феврале 2022 года, страна приняла 210 000 туристов и за более чем семь месяцев получила доход в размере 750 миллиардов тугриков ($ 221,2 млн).

По данным правительства, к концу этого года количество туристов достигнет 250 000, а доход от туристов достигнет одного триллиона тугриков ($ 295 млн).

Монголия поставила цель принять один миллион туристов в 2023 году, а выручка отрасли достигнет 1,2 миллиарда долларов или 4,2 триллиона тугриков, или 11,5 процента ВВП, и 16 процентов в 2024 году.

При премьер-министре был создан Национальный комитет по развитию туризма. Вчера было утверждено, что рабочий аппарат комитета состоит из 11 человек. Было сочтено целесообразным иметь постоянный рабочий аппарат, работающий при комитете, для осуществления повседневной деятельности комитета и обеспечения межсекторальной координации.

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