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Новый посол США начал брать уроки монгольского языка

CentralAsia (MNG) -  Посол США объявил, что собирается изучать монгольский язык, и сказал, что начинает с алфавита.

Известно, что среди иностранных послов в Монголии, послы Японии и Китая свободно владеют монгольским языком.

Еще один известный посол – российский посол. Самое странное, что все знают, что посол России Искандер Азизов, который находится в Монголии уже почти 10 лет, до сих пор не может поздороваться по-монгольски.

Недавно назначенный посол США Ричард Буанган объявил в Твиттере, что берет уроки по изучению монгольского языка.

Он написал на своей странице Твиттера «Энэ долоо хоногт монгол хэлний хичээлээ Цагаан толгойн үсгүүдээр эхлүүллээ. Хэдийгээр нас явах тусам хэл сурах ярвигтай болдог нь үнэн ч өөрийгөө сорихдоо баяртай байна».

«На этой неделе начались мои уроки монгольского языка, начиная со всех букв алфавита. Это правда, что с возрастом становится все труднее учить иностранный язык, но я все еще улыбаюсь».

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