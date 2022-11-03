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Погранпост «Джартепа» на границе Узбекистана с Таджикистаном будет временно закрыт

CentralAsia (UZ) -  С 5 по 12 ноября будет введено временное ограничение на передвижение граждан и транспортных средств на пограничном таможенном посту «Жартепа» на таджикско-узбекской границе, расположенном в Ургутском районе.

По сообщению информационной службы Таможенного управления Самаркандской области, в целях создания большего удобства для граждан проводится капитальный ремонт зданий, расположенных на пограничном таможенном посту «Жартепа», и благоустройство его территории.

Поэтому с 5 по 12 ноября 2022 года будет введено временное ограничение на перемещение граждан и транспортных средств через данный таможенный пост.

Ограничение не применяется к следующим категориям:

сотрудники дипломатических и международных организаций;

лица, входящие в состав официальных (государственных) делегаций;

сотрудники иностранных организаций, работающих в рамках инвестиционных проектов в нашей республике;

водители, осуществляющие международные грузоперевозки;

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в нашей стране;

граждане Узбекистана, постоянно проживающие в Таджикистане;

граждане Узбекистана и Таджикистана, возвращающиеся в свою страну;

граждане третьих стран, направляющеся в Таджикистан.

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