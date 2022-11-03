Погранпост «Джартепа» на границе Узбекистана с Таджикистаном будет временно закрыт

- Узбекистан, политика
- 10:40, 03 ноября 2022
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CentralAsia (UZ) - С 5 по 12 ноября будет введено временное ограничение на передвижение граждан и транспортных средств на пограничном таможенном посту «Жартепа» на таджикско-узбекской границе, расположенном в Ургутском районе.
По сообщению информационной службы Таможенного управления Самаркандской области, в целях создания большего удобства для граждан проводится капитальный ремонт зданий, расположенных на пограничном таможенном посту «Жартепа», и благоустройство его территории.
Поэтому с 5 по 12 ноября 2022 года будет введено временное ограничение на перемещение граждан и транспортных средств через данный таможенный пост.
Ограничение не применяется к следующим категориям:
сотрудники дипломатических и международных организаций;
лица, входящие в состав официальных (государственных) делегаций;
сотрудники иностранных организаций, работающих в рамках инвестиционных проектов в нашей республике;
водители, осуществляющие международные грузоперевозки;
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в нашей стране;
граждане Узбекистана, постоянно проживающие в Таджикистане;
граждане Узбекистана и Таджикистана, возвращающиеся в свою страну;
граждане третьих стран, направляющеся в Таджикистан.