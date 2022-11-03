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Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте АО «АрселорМиттал Темиртау», – говорится в телеграмме.

Токаев пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Правительству и акиму Карагандинской области поручено принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших,» - говорится в сообщении.

3 ноября 2022 года примерно в 3:00 в городе Шахтинск, АО «Арселор Миттал Темиртау№, на шахте им. Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате ЧП погибли четыре работника, велись поиски пятого, а еще четверо были доставлены в больницу.

Позже обнаружили тело пятого, сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

По предварительной информации, эвакуированы 106 работников. Обстоятельства устанавливаются.

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