Тело пятого погибшего горняка обнаружено в шахте в Карагандинской области Казахстана

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CentralAsia (KZ) - В Карагандинской области Казахстана в шахте им. Ленина АО «АрселорМиттал Темиртау», где произошел выброса газа, обнаружено тело пятого погибшего горняка, сообщила пресс-служба МЧС республики.

«В 09:09 обнаружено тело пятого работника», - говорится в информации.

Как сообщалось, минувшей ночью в шахте имени Ленина АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел выброс газа, что повлекло гибель четырех работников. Еще четверо получили отравление метаном и госпитализированы в больницу. По данным МЧС, эвакуированы 106 работников шахты. По данному факту полиция начала расследование по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ» Уголовного кодекса республики.

АО «АрселорМиттал Темиртау» входит в состав международногосталелитейного концерна Arcelor-Mittal. Компания владеет в Казахстане 15-ю угольными шахтами и железорудными рудниками.

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