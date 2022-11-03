Центральный банк Узбекистана в третьем квартале стал вторым по величине покупателем золота в мире, - СМИ

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CentralAsia (UZ) - В третьем квартале центробанки преимущественно развивающихся стран приобрели в свои резервы рекордный объем золота. За квартал они выкупили почти 400 тонн металла. Также растет интерес к золоту частных инвесторов и ювелиров, но котировки сдерживают рекордные продажи биржевыми фондами. До конца года цены будут держаться в текущем диапазоне $1,6–1,7 тыс. за унцию, считают аналитики.

По данным World Gold Council (WGC), производство золота в мире в третьем квартале выросло лишь на 1%, до 1215,2 тонны. При этом потребление металла увеличилось на 28%, до 1181,5 тонны. Основной причиной роста спроса стало резкое увеличение покупок металла центробанками. По оценкам WGC, в третьем квартале они купили рекордные 399,3 тонны (в четыре раза больше, чем годом ранее), а их доля в спросе достигла трети.

С начала года центробанки приобрели 673 тонны, максимальный объем с 1967 года.

Крупнейшими покупателями, раскрывшими показатели, стали центробанки Турции (30 тонн), Узбекистана (26 тонн), Катара (15 тонн). Покупатели еще более 300 тонн не раскрываются.

Как поясняет WGC, не все регуляторы сообщают о золотых запасах, а часть из них делает это с задержкой. Так, Народный банк Китая в 2009–2015 годах купил более 600 тонн золота, а объявил об этом только в середине 2015 года, показав рост запасов металла в 1,5 раза, до 1658 тонн. В следующие три года он регулярно сообщал об операциях, но с конца 2019 года вновь перестал.