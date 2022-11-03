Украинские войска отбили российские атаки возле 12 населенных пунктов, — Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Украинские войска за сутки отбили атаки войск РФ возле населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка в Донецкой области. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 3 ноября.

По данным штаба, российские войска проводят обстрелы ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. Продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры и помещениям гражданского населения.

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских войск подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Кременчуг Полтавской области, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела Черкасской области, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях войска РФ осуществляли обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Орликовка и Муравьи Черниговской области и Вольная Слобода, Запселье и Харьковка на Сумщине;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огирцево, Охримовка, Сосновка, Старица, Стрелечья и Хрипуны Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголевка Харьковской области, Грековка, Невское, Площанка и Суходол на Луганщине и Терны и Ямполовка Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Роздоловка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области;

на Запорожском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Павловка, Степное и Щербаки Запорожской области.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Также российские войска продолжают принудительную «эвакуацию» населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей. Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки на Херсонщине, сообщает Генштаб.

По уточненной информации, подтверждено поражение войск РФ за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожено до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских военных.