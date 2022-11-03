Сайт парламента Узбекистана подвергся атаке хакеров 

CentralAsia (UZ) - 2 ноября официальный сайт Сената Олий Мажлиса подвергся кибератаке. В результате доступ к сайту на некоторое время стал невозможен.

В то время на сайте отображалось сообщение «Приветствуем Центр кибербезопасности» и «Ваша система была взломана [логотип хакерской группы]».

Официальный Telegram-канал Сената сообщил, что функционирование сайта было нарушено из-за хакерской атаки, и что принимаются меры по восстановлению сайта.