Сайт парламента Узбекистана подвергся атаке хакеров 

- Узбекистан, политика
- 12:09, 03 ноября 2022
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CentralAsia (UZ) - 2 ноября официальный сайт Сената Олий Мажлиса подвергся кибератаке. В результате доступ к сайту на некоторое время стал невозможен.
В то время на сайте отображалось сообщение «Приветствуем Центр кибербезопасности» и «Ваша система была взломана [логотип хакерской группы]».
Официальный Telegram-канал Сената сообщил, что функционирование сайта было нарушено из-за хакерской атаки, и что принимаются меры по восстановлению сайта.
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