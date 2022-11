ISW: Украинские войска продолжают контрнаступление в районе Сватово и Кременная (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 2 по 3 ноября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска продолжают вести контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременная. Министерство обороны России заявило, что российские силы отразили атаки украинских войск к северо-западу от Сватово в районе города Яхидное (27 км к северо-западу от Сватово), Николаевка (31 км к северо-западу от Сватово) и Орлянка (30 км к северо-западу от Сватово) в Харьковской области и вблизи Куземовки Луганской области (13 км к северо-западу от Сватово).

Выводы института:

Российские войска продолжают подготовку к оборонительным действиям вдоль реки Днепр в Херсонской области. Южное оперативное командование Украины подтвердило, что российские войска удерживать занятые позиции и ведут оборонительные действия.

Также российские разведывательные группы столкнулись с украинскими войсками возле села Дудчаны (40 км к северо-востоку от Берислава).

Российские войска продолжают наносить удары по Бахмуту и Донецку. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаки российских войск на сам Бахмут и вблизи Верхнекаменского (28 км к северо-востоку от Бахмута), Спирно (25 км к северо-востоку от Бахмута) и Майорска (20 км к югу от Бахмута).

Российские войска продолжают плановые огни к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях. Украинские и российские источники сообщают, что российские силы нанесли удары по районам Днепропетровской области и объектам инфраструктуры в Черкасской области с помощью дронов-камикадзе.