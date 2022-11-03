Министр обороны Турции заявил, что работа коридора по вывозу украинского зерна нормализована

CentralAsia (CA) - Функционирование морского коридора по экспорту сельскохозяйственной продукции с Украины полностью нормализовано после переговоров с Киевом и Москвой, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Habertürk.

«Мы получили письменные гарантии от Украины, передали их [министру обороны России] Сергею Шойгу. В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия», — рассказал глава турецкого Минобороны.

По данным Анкары, с Украины за время работы коридора вывезли более 10 млн т зерна.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября, после того как дроны атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе. В российском Минобороны утверждали, что эти суда участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. В ведомстве сочли, что Киев использовал коридор для нападения. Власти Украины обвинили Россию в блокировании соглашения об экспорте зерна по надуманному предлогу.

Ко 2 ноября Россия получила гарантии от Украины о «неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий», на основании чего Москва возобновила участие в сделке. При этом Москва выйдет из соглашения, если атаки продолжатся, предупредил президент Владимир Путин. Он пообещал, что Россия будет поставлять продовольствие беднейшим странам даже в случае отказа от зерновой сделки.

Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября, указали в ООН, выразив надежду в намерении сторон ее продлить.