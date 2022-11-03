В Узбекистане утвержден новый Трудовой кодекс

CentralAsia (UZ) - Новый Трудовой кодекс Узбекистана, содержащий 34 главы и 571 статью, вступит в силу с 30 апреля 2023 года.

Документ регулирует индивидуальные трудовые отношения и непосредственно связанные с ними общественные отношения на основе обеспечения баланса и согласования интересов работников, работодателей и государства.

В частности, если согласно действующему законодательству, размер выходного пособия не может быть меньше среднемесячной заработной платы, то по новому кодексу размер выходного пособия будет зависеть от стажа работы у работодателя:

для сотрудников со стажем работы до 3 лет — от 50% среднемесячной заработной платы;

для сотрудников со стажем работы от 3 до 5 лет — от 75% среднемесячной заработной платы;

для сотрудников со стажем работы от 5 до 10 лет — от 100% среднемесячной заработной платы;

для сотрудников со стажем работы от 10 до 15 лет — от 150% среднемесячной заработной платы;

для сотрудников со стажем работы более 15 лет — не меньше 200% среднемесячной заработной платы.

Обновлены также условия заключения, изменения и прекращения трудового договора. В частности, испытательный срок не устанавливается при приёме на работу:

беременной женщины, женщины имеющей ребенка в возрасте до трёх лет либо отца (опекуна), в одиночку воспитывающего ребенка в возрасте до трёх лет (раньше было только для беременных женщин и женщин, имеющих детей до трёх лет);

лиц из числа социально уязвимых категорий населения, направленных для трудоустройства на резервируемые рабочие места;

выпускников высших образовательных организаций, обучавшихся на основе государственных грантов и поступающих на работупо полученной специальности по направлению в течение трёх месяцев со дня окончания высшей образовательной организации;

выпускников общих средних, средних специальных, профессиональных и высших образовательных организаций, трудоустраивающихся самостоятельно по полученной специальности при поступлении на работу впервые в течение одного года (было три года) со дня окончания соответствующей образовательной организации;

работников, с которыми заключается трудовой договор на срок до шести месяцев (не изменилось);

лиц в возрасте до 18 лет;

лиц, с которыми работодатель ранее прекратил трудовой договор по отдельным основаниям, в случае их обратного приёма на работу;

учеников, проходивших обучение у работодателя по договору производственного обучения;

других работников, если это предусмотрено коллективными соглашениями, а также коллективным договором и локальными актами работодателя.

Предварительное испытание может быть установлено только при приёме работника на работу. Не допускается установление предварительного испытания при переводе работника на другую работу и прикомандировании работника к другому работодателю.

Срок предварительного испытания, как и прежде, не может превышать трёх месяцев, а для руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и руководителей обособленных подразделений организаций — шести месяцев, говорится, в частности, в документе.

После вступления в силу настоящего Закона, Закон «Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан» (21.12.1995 г.) теряет свою силу, сообщает Минюст.