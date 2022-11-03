Авиасообщение между Казахстаном и Катаром с января станет ежедневным 

CentralAsia (KZ) - С 2023 года количество рейсов между Казахстаном и Катаром будет увеличено, сообщил комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.
«Начиная с 3 января 2023 года, катарская авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить количество выполняемых регулярных пассажирских рейсов между городами Алматы и Доха с 4 до 7 рейсов в неделю. Таким образом, между двумя странами будет ежедневное авиасообщение», - говорится в сообщении КГА.
Кроме того, Qatar Airways планирует в весенне-летний период 2023 года начать полеты между столицами Казахстана и Катара – Астаной и Дохой.
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