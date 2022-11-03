экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Авиасообщение между Казахстаном и Катаром с января станет ежедневным 

CentralAsia (KZ) -  С 2023 года количество рейсов между Казахстаном и Катаром будет увеличено, сообщил комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Начиная с 3 января 2023 года, катарская авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить количество выполняемых регулярных пассажирских рейсов между городами Алматы и Доха с 4 до 7 рейсов в неделю. Таким образом, между двумя странами будет ежедневное авиасообщение», - говорится в сообщении КГА.

Кроме того, Qatar Airways планирует в весенне-летний период 2023 года начать полеты между столицами Казахстана и Катара – Астаной и Дохой.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Деяния Чингисхана будут прославлены в связи с приближающимся Днем национальной гордости Монголии
  • В Южной Корее заявили, что КНДР запустила еще шесть ракет
  • Численность группировки НАТО рядом с Россией с февраля увеличилась в 2,5 раза, - Шойгу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com