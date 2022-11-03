Путин: если Украина нарушит гарантии, Россия может выйти из зерновой сделки

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подтвердил, что он дал указания Минобороны о возобновлении участия в зерновой сделке. Однако, по его словам, Россия может выйти из нее, если Украина нарушит свои гарантии не использовать зерновой коридор в военных целях.

«Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей»,— сказал президент. По его словам, при посредничестве Турции Украина дала такое обязательство.

Как сказал президент, даже в случае выхода из зерновой сделки Россия готова безвозмездно направить тот же объем зерна, что предназначался в рамках соглашения для беднейший стран (3-4% от всего объема). В случае выхода из сделки Владимир Путин также пообещал не препятствовать поставкам зерновых из Украины в Турцию в связи с ее нейтралитетом и возможностями зерноперерабатывающей промышленности.

О возобновлении участия России в зерновой сделке первым сообщило российское Минобороны. Россия приостановила участие в соглашении 29 октября, объяснив это атакой дронов на Севастополь. После этого Турция провела несколько встреч с российскими и украинскими официальными лицами, в том числе на президентском и уровне и на уровне Минобороны. Выход судов с зерном на время приостановки сделки согласовывался ежедневно.