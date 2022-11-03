Иран готов предоставить Казахстану землю в порту Персидского залива

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CentralAsia (KZ) - Иран готов предоставить земельные участки в порту Бандар-Аббас для строительства казахстанского терминала, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Казахстанская делегация во время рабочего визита заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина в Иран посетила порт Бандар-Аббас, расположенный на берегу Персидского залива.

По данным ведомства, это один из крупнейших перевалочных хабов региона с мощностью 135 млн тонн в год, где перегрузка ведется с ж/д, авто, морского видов транспорта. После посещения и осмотра основных перевалочных мощностей и терминала хранения порта представители казахстанского бизнеса выразили заинтересованность в создании собственных перевалочных мощностей на берегу Персидского залива.

«Иранская сторона согласилась зарезервировать 15 гектаров земли под строительство сухого терминала в порту Бандар-Аббас. Для проработки этого вопроса будет создана совместная с администрацией порта Бандар-Аббас и представителями казахстанского бизнеса рабочая группа. Ее участники также изучат возможности строительства силосных башен для увеличения объема перевалки казахстанского зерна», - говорится в сообщении.

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