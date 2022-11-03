экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иран готов предоставить Казахстану землю в порту Персидского залива
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Иран готов предоставить земельные участки в порту Бандар-Аббас для строительства казахстанского терминала, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Казахстанская делегация во время рабочего визита заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина в Иран посетила порт Бандар-Аббас, расположенный на берегу Персидского залива.

По данным ведомства, это один из крупнейших перевалочных хабов региона с мощностью 135 млн тонн в год, где перегрузка ведется с ж/д, авто, морского видов транспорта. После посещения и осмотра основных перевалочных мощностей и терминала хранения порта представители казахстанского бизнеса выразили заинтересованность в создании собственных перевалочных мощностей на берегу Персидского залива.

«Иранская сторона согласилась зарезервировать 15 гектаров земли под строительство сухого терминала в порту Бандар-Аббас. Для проработки этого вопроса будет создана совместная с администрацией порта Бандар-Аббас и представителями казахстанского бизнеса рабочая группа. Ее участники также изучат возможности строительства силосных башен для увеличения объема перевалки казахстанского зерна», - говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Швейцарии создали поезд длиной 1905 метров, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Фото
  • NASA опубликовало снимок цветных озер Казахстана
  • В Казахстане 57 колледжей лишились лицензий по 133 специальностям


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com