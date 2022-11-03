В Узбекистане выходной день будут переносить на рабочий в случае выпадения праздника на воскресенье

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане выходной день будут переносить на рабочий в случае выпадения праздника на воскресенье. Это предусмотрено Трудовым кодексом, новую редакцию которого президент страны Шавкат Мирзиёев утвердил 28 октября.

«При совпадении выходного дня с праздничным нерабочим днем выходной день переносится на рабочий день, следующий после праздничного нерабочего дня. При этом при выполнении в праздничные нерабочие дни работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим и организационным условиям (непрерывно действующее производство, ежедневное обслуживание населения, работа вахтовым методом и другие), перенос выходных дней не производится», — говорится в статье 208 ТК.

Для рационального использования работниками выходных и праздничных нерабочих дней выходные дни могут переноситься на другие дни указом президента страны.

Праздничными нерабочими днями в Узбекистане установлены:

1 января – Новый год;

8 марта – День женщин;

21 марта – Праздник Навруз;

9 мая – День памяти и почестей;

1 сентября – День Независимости;

1 октября – День учителя и наставника;

8 декабря – День Конституции Республики Узбекистан;

первый день религиозного праздника «Руза хайит» (Ийд-ал-Фитр);

первый день религиозного праздника «Курбан хайит» (Ийд-ал-Адха).

В новой редакции ТК увеличена минимальная продолжительность трудового отпуска – 21 календарный день (сейчас – 15 дней).

Новая редакция Трудового кодекса вступит в силу 30 апреля 2023 года – по истечении шести месяцев со дня ее официального опубликования. Она заменит версию, действующую с 1995 года.

Кодекс в новой редакции включает в себя семь разделов, 34 главы и 581 статью. В действующем кодексе – два раздела, 16 глав и 294 статьи.