- Узбекистан, общество
- 14:32, 03 ноября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане выходной день будут переносить на рабочий в случае выпадения праздника на воскресенье. Это предусмотрено Трудовым кодексом, новую редакцию которого президент страны Шавкат Мирзиёев утвердил 28 октября.
«При совпадении выходного дня с праздничным нерабочим днем выходной день переносится на рабочий день, следующий после праздничного нерабочего дня. При этом при выполнении в праздничные нерабочие дни работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим и организационным условиям (непрерывно действующее производство, ежедневное обслуживание населения, работа вахтовым методом и другие), перенос выходных дней не производится», — говорится в статье 208 ТК.
Для рационального использования работниками выходных и праздничных нерабочих дней выходные дни могут переноситься на другие дни указом президента страны.
Праздничными нерабочими днями в Узбекистане установлены:
1 января – Новый год;
8 марта – День женщин;
21 марта – Праздник Навруз;
9 мая – День памяти и почестей;
1 сентября – День Независимости;
1 октября – День учителя и наставника;
8 декабря – День Конституции Республики Узбекистан;
первый день религиозного праздника «Руза хайит» (Ийд-ал-Фитр);
первый день религиозного праздника «Курбан хайит» (Ийд-ал-Адха).
В новой редакции ТК увеличена минимальная продолжительность трудового отпуска – 21 календарный день (сейчас – 15 дней).
Новая редакция Трудового кодекса вступит в силу 30 апреля 2023 года – по истечении шести месяцев со дня ее официального опубликования. Она заменит версию, действующую с 1995 года.
Кодекс в новой редакции включает в себя семь разделов, 34 главы и 581 статью. В действующем кодексе – два раздела, 16 глав и 294 статьи.